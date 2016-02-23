У данському місті Тондер мігрантам обмежили користування громадським басейном

Це рішення було прийнято після того, як кілька осіб поскаржилися, що через поведінку мігрантів вони відчували себе незатишно, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local. Відвідувачі зазначили, що шукачі притулку були дуже гучні і також відмовилися прийняти душ перед входом в басейн.

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Через ці скарги керівництво закладу тепер дозволятиме прохачам притулку користуватися його послугами тільки протягом визначених годин.

"Має бути місце для всіх, але існують правила, яких необхідно дотримуватися. Треба перед басейном прийняти душ, і є також правила басейну", - сказала керівник закладу.