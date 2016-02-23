ЗМІ: Обама просить Сіндзо Абе утриматися від візиту до Росії

Президент США Барак Обама попросив прем'єра Японії Сіндзо Абе утриматися від візиту в Росію. Про це пише Reuters з посиланням на Kyodo News.

За відомостями агентства, розмова між політиками відбувся 9 лютого. «Зараз не час», — наводить слова Обами агентство. За відомостями Kyodo, Абе не погодився з президентом США, і дискусія закінчилася безрезультатно, передає РБК.

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Про розмову американського та японського лідерів також пише The Japan Times. Видання уточнює, що Обама попросив Абе відкласти візит і здійснити його після саміту «Великої сімки», який відбудеться в Японії в кінці травня. Тим не менш японський прем'єр зазначив, що Москві і Токіо необхідно вирішити багато спільних питань. Як пише The Japan Times, телефонна розмова відбулася після запуску ракети КНДР.

Ймовірно, неофіційний візит Абе в Росії відбудеться на початку травня. Очікується, що прем'єр зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі після поїздки в європейські країни.