Керрі відвідає Кубу в найближчі два тижні

«Я, можливо, поїду туди в найближчий тиждень або два для проведення діалогу з прав людини», — сказав він в ході слухань у комітеті у закордонних справах.

У своєму виступі він відзначив також, що США повинні «робити більше для забезпечення безпеки в Європі, пише Росбалт.

«Європа стикається з серйозними загрозами через те, що відбувається в регіоні», — сказав він, реагуючи на слова одного з сенаторів про Росії. «Я думаю, що США повинні бути готові допомогти Європі будь-якими можливими способами», — додав Керрі.

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Зокрема, він зазначив намір Вашингтона збільшити в чотири рази — до $3,4 млрд — програму надання допомоги європейським союзникам.

У цьому зв'язку він підкреслив «неухильну підтримку (Вашингтоном) України». Держсекретар також відзначив необхідність «повноцінної реалізації мінських угод усіма учасниками процесу».

Минулого тижня Білий дім оголосив, що президент США Барак Обама відвідає Кубу 21-22 травня. Він стане першим за майже 90 років чинним американським президентом, який побуває на Кубі.