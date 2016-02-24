Правозахисники: за 5 років війни у Сирії задокументовано понад 270 тисяч загиблих

Про це у вівторок, 23 лютого, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини передає Deutsche Welle.

Центр задокументував 271,138 смертей з початку масових протестів проти влади президента Башара Асада. Із загиблих 122,997 - цивільні.

Внаслідок бомбардувань коаліції під проводом США, які розпочалися у вересні 2014 року, було вбито 4435 осіб, з яких 366 - цивільні.

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Кількість людей, які втратили життя через конфлікт, може бути вищою. В центрі заявили, що не мають змоги документувати усі смерті через секретність, якої дотримуються воюючі сторони, а також через ускладнений доступ до деяких районів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія й США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.