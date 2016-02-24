Турецькі військові гелікоптери атакували позиції курдських бойовиків на півдні країни

Про це розповіли джерела в турецькій армії, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Зазначається, що гелікоптери Cobra провели атаку близько 6 ранку на групу представників Робітничої партії Курдистану, яка рухалась гірським районом в провінції Ширнак.

Окремий район цієї провінції – Іділ – минулого тижня був визначений як місце операції проти бойовиків.

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Слід зазначити, що 11 лютого МВС Туреччини оголосило про завершення контртерористичної операції в районі Джізре.

В інших районах такі операції ще тривають, хоча влада і висловлювала наміри завершити їх найближчим часом.

Туреччина відновила військові операції проти курдів у липні минулого року, після терактів на сході країни.