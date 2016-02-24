Складено рейтинг країн з найкращими готелями за версією Forbes

Лідером по кількості п'ятизіркових готелів в окремо взятій країні стала Франція, передає Lenta.ru. Експерти включили в список кращих 9 люксових готелів Парижа. Серед них - Four Seasons Hotel George V, Le Bristol, Hotel Plaza Athenee.

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На другому місці опинилася Італія, експерти включили в рейтинг 8 місцевих готелів. Вони розташовані в Римі (Hotel de Russie, Hotel Eden, Hotel Hassler Roma і J. K. Place Roma), а також у Флоренції і Мілані.

Усього в список потрапили 6 готелів Four Seasons по всьому світу, що робить цей бренд найуспішнішим.

Окрім п'ятизіркових готелів, у рейтингу журналу також є чотиризіркові (411 найменувань), а також готелі класом нижче, потрапили в розряд «рекомендованих» (всього 159 об'єктів).

Експерти видання протягом року анонімно відвідували готелі та оцінювали їх за більш ніж 500-м критеріям.