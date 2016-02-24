Авіакатастрофа в Непалі: на місці падіння літака виявлено тіла 17 загиблих

Про це розповів журналістам Раджа Хадка - начальник поліції району М'ягди, де сталася катастрофа, повідомляє ТАСС.

"Досі рятувальникам вдалося виявити лише 17 тіл, - сказав він. - Екстремальні холоди і снігопад в місці аварії перешкоджають операції, що проведиться спільно армією Непалу, непальською поліцією і добровольцями з числа місцевих жителів".

Читайте такожЗнайдено залишки зниклого у Непалі літака: загинули всі 23 людини

Відзначається, що з цієї ж причини для підвищення ефективності пошуків не вдається задіяти вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, у гірському районі на заході Непалу зник невеликий літак. Раніше було відомо, що на борту перебував 21 пасажир і член екіпажу.