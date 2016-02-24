США підписали контракт на будівництво бази ПРО в Польщі - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Польща з посиланням на видання Dziennik Bałtycki. Вартість контракту складає більше $182 млн. Найважливіші елементи системи, тобто радар і пускову установку SM-3, повинна забезпечити компанія AMEC Programs Inc., розташована в штаті Джорджія (США).

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Як пише видання, будівництво бази протиракетної оборони на колишньому військовому аеродромі в Редзіково має завершитися до 9 квітня 2018 року.

Крім того, повідомляється, що в селищі вже з'явилися перші солдати. Це працівники американських відомств, які братимуть участь у будівництві бази ПРО, тобто співробітники Агентства з ПРО, ВМФ США, а також Інженерного корпусу армії США. Базу в Редзіково обслуговуватимуть максимум 300 піхотинців і цивільних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у США була схвалена ратифікація технічної угоди про розміщення на півночі Польщі ракетної бази США, яка є елементом системи ПРО. Угода про розміщення ракет була підписана між Польщею і НАТО в 2010 році з метою захистити країни Північноатлантичного альянсу від потенційної загрози балістичного удару. Раніше Петагон підтвердив плани розміщення важкого озброєння на території семи країн ЄС: Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Болгарії, Румунії та Німеччини.