Пентагон через плани Північної Кореї приводить у готовність ПРО

Американські системи ПРО відслідковуватимуть пуск північнокорейської ракети. Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, передає Reuters.

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При цьому більш конкретно про плани США щодо цього глава Пентагону розповісти відмовився.

За словами Картера, США усе ще стурбовані розвитком ядерної та ракетної програм Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше в Північній Кореї заявили про те, що планують в лютому з допомогою ракети запустити в космос супутник. Запуск запланований на період з 8 по 25 лютого. У відповідь Південна Корея зажадала, щоб Пхеньян відмовився від цих планів. На думку Сеула, це лише привід для випробування міжконтинентальних ракет.

США минулого тижня також заявляли, що КНДР, швидше за все, готується до запуску ракети - ці припущення засновані на зростання активності на Західному випробувальному полігоні Сохе.