Держдеп США: Саміт з ядерної безпеки визначить кроки для припинення ядерного тероризму

Про це УНІАН повідомив у коментарі представник Держдепартаменту США Джошуа Бейкер.

«Саміт продовжить обговорення розвитку загрози і визначить кроки для мінімізації використання високозбагаченого урану, боротьби з ядерною контрабандою та запобігання, виявлення та припинення спроб ядерного тероризму», - йдеться в повідомленні.

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«Сполучені Штати прагнуть посилення глобальної архітектури для ядерної безпеки, яка має комплексний характер, ґрунтується на міжнародних стандартах, створює впевненість у реалізації ядерної безпеки націй, і в результаті зниження світових запасів ядерних збройових матеріалів», - зазначили в Держдепі США.

«Ми не можемо дозволити собі чекати акту ядерного тероризму, і повинні працювати разом, щоб колективно підняти наші стандарти ядерної безпеки», - повідомляють у відомстві.

Крім того, наголошується, що президент США Барак Обама у своїй промові в Празі в 2009 році заявив, що ядерний тероризм є найбільш безпосередньою і надзвичайною загрозою для глобальної безпеки.

Перший саміт з ядерної безпеки відбувся у Вашингтоні у 2010 році, другий саміт у Сеулі в 2012 році, третій саміт у Гаазі в 2014 році.

«Ці саміти досягли відчутних поліпшень безпеки ядерних матеріалів і посилення міжнародних інституцій, які підтримують ядерну безпеку», - вважають в американському зовнішньополітичному відомстві.