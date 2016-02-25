Греція цього року може витратити на мігрантів близько 600 мільйонів євро - Reuters

Греція цього року може витратити на мігрантів близько 600 млн євро.

Про це з посиланням на джерела в центральному банку Греції пише Reuters, передає Європейська правда.

"Нинішній кошторис, який включає витрати на пошуково-рятувальні операції, розвиток інфраструктури, і витрати на репатріацію сягає 600 млн євро", - повідомило джерело.

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Втім, реальні витрати можуть бути ще більшими.

"Це консервативна оцінка, витрати можуть збільшитися, якщо збільшиться наплив біженців, якщо вони застрянуть на території Греції через закриття кордонів інших балканських країн", – наголосив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що Греція погрожує блокувати рішення ЄСщодо мігрантів, якщо країна залишиться на одинці з проблемою мігрантів у період економічної кризи.