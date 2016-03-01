США і Росія домовилися не "сперечатися публічно" про порушення перемир'я у Сирії

Про це держсекретар США заявив у ході прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, передає РБК з посиланням на Reuters.

Зокрема, Кері розповів, що розмовляв з Лавровим, і вони домовилися не "сперечатися публічно" щодо інформації про можливі порушення перемир'я з боку тієї чи іншої сторони.

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Глава Держдепу наголосив, що вся інформація, яка надходить, буде ретельно вивчена. "Ми (США і Росія - Ред.) будемо відстежувати кожне ймовірне порушення і працювати ще ретельніше, щоб вибудувати модель, яка допоможе нам гарантувати, що військові дії спрямовані виключно проти "Джебхат ан-Нусра" та "Ісламської держави", — сказав Керрі.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який набув чинності 27 лютого.