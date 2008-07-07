ОАЕ пробачили Іраку борги на 7 мільярдів доларів

Об`єднані Арабські Емірати списали борги Іраку на 7 мільярдів доларів.

Домовленість про це була досягнута в ході візиту в Абу Дабі глави іракського уряду Нурі аль-Малікі. Влада ОАЕ також направить до Багдада свого посла.

Глави дипломатичних представництв арабських держав залишили Ірак після того, як в 2005 році там було викрадено і вбито єгипетського дипломата.

Радіо Свобода