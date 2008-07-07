ОАЕ пробачили Іраку борги на 7 мільярдів доларів
00:03, 07 липня 2008Світ
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Влада направить до Багдада свого посла
Об`єднані Арабські Емірати списали борги Іраку на 7 мільярдів доларів.
Домовленість про це була досягнута в ході візиту в Абу Дабі глави іракського уряду Нурі аль-Малікі. Влада ОАЕ також направить до Багдада свого посла.
Глави дипломатичних представництв арабських держав залишили Ірак після того, як в 2005 році там було викрадено і вбито єгипетського дипломата.
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