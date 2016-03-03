Ситуація з біженцями на кордоні Греції та Македонії може вийти з-під контролю

Ситуація в прикордонному грецькому селі Ідомені може вийти з-під контролю, якщо нікому не дозволятимуть перетинати кордон, попереджають представники гуманітарних організацій, передає Deutsche Welle.

"Тут вже 11 тисяч людей, а умови дуже погані, - цитує слова співробітника гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" агентство Reuters. - Ми побоюємося, що ситуація може вийти з-під контролю, коли ця цифра перевищить 12 тисяч".

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Водночас, як повідомляє агенція dpa, у грецьке портове місто Пірей щодня з островів в Егейському морі продовжують прибувати близько тисячі біженців.

За даними ООН, з початку 2016 року до берегів Греції прибули вже понад 130 тисяч біженців. В ООН вважають, що країна не впорається з цією проблемою самотужки.

Як повідомляв УНІАН, мігранти, які скупчилися на кордоні Греції й Македонії в районі Ідомені, прорвали прикордонні загороди з допомогою саморобного тарана.