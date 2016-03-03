У Конгресі США звинуватили ІД у геноциді проти християн

Резолюцію, яка оголосила геноцидом дії ІД стосовно християн і езидів в Іраку і Сирії, вже підтримали 200 республіканців і демократів, передає Російська редакція Голосу Америки.

Деякі законодавці, які представляють обидві партії, спільно з релігійними діячами та правозахисниками вимагають від Держдепартаменту США оголосити злочини, що вчиняються «Ісламською державою» геноцидом.

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Під час трьох різних слухань, проведених минулого тижня на Капітолійському пагорбі, законодавці-республіканці зажадали від держсекретаря Джона Керрі оголосити ІД організацією, винною у геноциді. Керрі висловив обурення вбивством ні в чому не винних мирних жителів, але заявив, що Держдепартамент повинен провести юридичну експертизу, з тим щоб визначити, чи відповідають ці злочини критеріям, що дозволяють оголосити їх геноцидом.

Законодавці говорять про вбивство тисяч єзидів в Іраку, починаючи з 2014 року. У більшості випадків бойовики ІД вбивають чоловіків і беруть у рабство жінок і дівчаток. Деякі законодавці вимагають також визнати, що пропаганда ИД закликає до насильства проти християн і наводять як приклад обезголовлення терористами християн з Ефіопії та Єгипту.

Конгрес доручив держсекретареві Керрі до 17 березня прийняти рішення щодо визнання дій ІД проти релігійних меншин геноцидом.

Як повідомляв УНІАН, друга резолюція, прийнята комітетом, містить обвинувачення на адресу президента Сирії Башара Асада та його союзників, особливо Росії та Ірану, в скоєнні військових злочинів проти мирного населення Сирії.