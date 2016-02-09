У Сирії під авіаудар потрапив госпіталь "Лікарів без кордонів", є загиблі

21:36, 09 лютого 2016
Світ
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Внаслідок авіаудару, що влучив у госпіталь у Сирії, який підтримує міжнародна організація "Лікарі без кордонів" загинули 3 людей, ще 6 дістали поранення.

@umberto772

У цій організації повідомили, що це сталося у районі Тафас біля кордону з Йорданією, передає радіо "Свобода". В даний час у цьому регіоні тривають бої між сирійськими повстанцями та проурядовими військами, яких підтримує Росія.

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Наразі невідомо, хто проводив ці повітряні удари, проте упродовж останніх тижнів сирійські війська за підтримки російської авіації намагаються відновити контроль над цією територією.

За повідомленням "Лікарів без кордонів", 5 лютого повітряні удари частково зруйнували цей госпіталь і ускладнили надання медичної допомоги.

@MSF_USA

Правозахисники повідомляють, що повітряні удари у місті Тафас змусили 20 тис. людей залишити свої домівки. 

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