Іспанська принцеса дала перші свідчення в суді у справі про махінації

Вона розповіла, що не цікавилася у свого чоловіка Іньякі Урдангаріна, як він керує компанією, що належить їм обом, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Іньякі Урдангарін, колишній гравець олімпійської збірної Іспанії з гандболу, звинувачується в тому, що його спортивний фонд Noos Institute, зареєстрований як неприбуткова організація, використовувався для отримання від місцевої влади контрактів за завищеними цінами, а прибуток надходила на його особисті рахунки.

"У той час мої діти були дуже маленькими, і ми весь час були зайняті. Витрати нашій сім'ї були на ньому. Я взагалі не втручалася", - сказала принцеса в суді.

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Подружжя заперечує звинувачення на свою адресу. По справі проходять ще 15 обвинувачених.

Цю кримінальну справу було відкрито в 2010 році суддею, який розслідував корупцію серед чиновників на Балеарських островах.

50-річній принцесі загрожує вісім років позбавлення волі, якщо вона буде визнана винною.

Минулого року король Іспанії Філіп позбавив сестру Крістіну титулу герцогині Пальми, але вона залишається шостою в черзі на престолонаслідування.