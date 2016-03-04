У липні на польських кордонах буде тимчасово відновлено контроль
05:39, 04 березня 2016Світ
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На польських кордонах з 2 до 31 липня у зв’язку з проведенням саміту НАТО та Світовими днями молоді буде тимчасово відновлено контроль.
У липні на польських кордонах буде тимчасово відновлено контроль / polska-kaliningrad.ru
Про це повідомив сьогодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, передає Польське радіо.
Керівник відомства пояснив, що введення контролю на кордонах не є чимось незвичайним і нагадав, що такі кроки запроваджувалися під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 р.
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Саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня.
Світові дні молоді проходитимуть від 26 до 31 липня у Кракові за участю Папи Римського Франциска. Планується, що він відвідає також місто Ченстохова і концтабір Auschwitz-Birkenau.
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