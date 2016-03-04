У липні на польських кордонах буде тимчасово відновлено контроль

Про це повідомив сьогодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, передає Польське радіо.

Керівник відомства пояснив, що введення контролю на кордонах не є чимось незвичайним і нагадав, що такі кроки запроваджувалися під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 р.

Читайте такожФранція пригрозила Великобританії послабленням контролю на кордоні

Саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня.

Світові дні молоді проходитимуть від 26 до 31 липня у Кракові за участю Папи Римського Франциска. Планується, що він відвідає також місто Ченстохова і концтабір Auschwitz-Birkenau.

Читайте такожПрезидент Польщі закликає НАТО пильно спостерігати за ситуацією в Україні