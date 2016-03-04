Китай оголосив про чергове збільшення оборонного бюджету

Про це заявила на прес-конференції офіційний представник Всекитайських зборів народних представників Фу Ін, передає Бі-бі-сі. Точні цифри нового військового бюджету будуть названі в суботу, коли відкриється чергова сесія парламенту.

Читайте такожКитай звинуватили у розміщенні ракет на спірних островах у Південно-Китайському морі

У минулому і позаминулому році Китай також збільшував витрати на оборонний сектор: у 2015 - на 10% до 887 млрд юанів (понад $135 млрд), а перед цим, у 2014 році - на 12,5% .

Сесія Всекитайських зборів народних представників - вищого законодавчого органу країни - відкриється в Пекіні 5 березня і триватиме до 16 березня.