"Небезпечне зближення": У Франції літак Airbus ледве уник зіткнення з безпілотником

Про це повідомляється на офіційному сайті французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації, інформує РБК.

Інцидент стався 19 лютого. Як зазначається, літак, що летів з Барселони, знаходився на висоті 1676 метрів, коли пілот побачив дрон. Він відразу відключив режим автопілота і зміг відхилитися від літаючого об'єкта. За даними бюро, безпілотник пролетів всього в п'яти метрах від крила літака.

Як зазначає телеканал France 24, область, де пролітав безпілотник, є забороненою для подібних апаратів з міркувань безпеки. Представник головного управління цивільної авіації Франції пояснив телеканалу, що знаходження дрона в районі аеропорту є «чистим злочином».

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«Повітряний простір поруч з аеропортом знаходиться під суворим контролем. Дронам не дозволено літати над міськими районами, поблизу аеропортів або поблизу чутливих ділянок, таких як електростанції», — пояснив прес-секретар організації Ерік Хераут.

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Він додав, що безпілотник міг пошкодити вікно кабіни або ж він міг бути втягнутий в один з реактивних двигунів літака. Це б призвело до аварійної посадки лайнера.

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Агентство Bloomberg називає цей інцидент одним з «найбільш небезпечних зближень» між безпілотником і цивільним літаком.

Подібний випадок стався в липні 2015 року в аеропорту імені Шопена у Варшаві. Тоді, як повідомляв портал TVN24, літак авіакомпанії Lufthansa мало не зіткнувся з безпілотником. Дрон наблизився до літака на 100 метрів.