Естонія відмовила у в'їзді ансамблю російської армії

Як повідомляє ERR, таке рішення було прийнято, оскільки військову співпрацю між Росією і Естонією призупинено.

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"Ансамбль пісні і танцю російської армії їм. Александрова - офіційний ансамбль збройних сил РФ, який перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони Росії. Військове співробітництво з Росією було припинене в березні 2014 року, коли Росія анексувала Крим і почала агресивні дії на сході України", - наголошується в прес-повідомленні.

Відзначається, що концерт ансамблю імені Александрова спочатку повинен був пройти в Таллінні в грудні 2015 року, проте виникли проблеми.

В кінці листопада Посольство Росії в Естонії заявило, що естонська влада заборонила проведення концерту "з міркувань безпеки", а також зважаючи на "можливі провокації проти учасників ансамблю".