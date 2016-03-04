ЄС розширив санкції проти КНДР

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення відображає новий перелік, введений резолюцією 2270 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятою 2 березня 2016 року у відповідь на випробування і запуск Північною Кореєю ядерної ракети 6 січня 2016 року та 7 лютого 2016 року відповідно", - йдеться в документі.

Відповідні правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі Ради ЄС 5 березня.

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Обмежувальні заходи ЄС стосовно Північної Кореї були введені 22 грудня 2006 року. Вони є реалізацією всіх резолюцій РБ ООН, прийнятих після ядерних випробувань і запусків КНДР з використанням технології балістичних ракет, а також включають в себе додаткові автономні заходи ЄС.

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Вони націлені проти ядерної програми Північної Кореї зброї масового знищення і програми балістичних ракет.

Ці заходи включають заборону на експорт та імпорт озброєнь, товарів і технологій, які могли б внести вклад в ці програми.

Як повідомлялося, 2 березня Рада Безпеки ООН у середу одноголосно схвалила більш жорсткі санкції щодо Північної Кореї.

Санкції включають в себе обов'язковий огляд вантажів, які виїжджають та в'їжджають до Північної Кореї сушею, морем або повітрям.

Також нові санкції будуть включати заборону на продаж або поставки стрілецької зброї та легких озброєнь Пхеньяну; і висилку корейських дипломатів , які займаються незаконною діяльністю.