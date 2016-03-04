Сирійська опозиція вважає несприятливими умови для відновлення переговорів

Про це у п'ятницю, 4 березня, заявив голова Комітету Ріяд Хіджаб, передає Deutsche Welle.

Причинами цієї позиції він назвав облогу міст та незадовільний доступ до гуманітарної допомоги.

Попри режим припинення вогню, що триває вже тиждень, по приблизно 50 "звільнених районах" було завдано 90 авіаударів. Урядові війська та їхні союзники надалі використовують облогу міст як "зброю", сказав Хіджаб.

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З цих причин опозиція ще не вирішила, чи братиме участь у переговорах у Женеві, які мають відновитися 9 березня, заявив голова Вищого комітету з переговорів. Її остаточне рішення залежатиме від розвитку подій.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який вступив у силу 27 лютого. Авіаудари продовжуються по позиціях терористичних угруповань. Однак сирійські повстанці заявляють, що російська авіація разом із армією Асада продовжують періодичні атаки на опозиційні сили.