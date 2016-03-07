Ісламісти атакували армійські бараки та поліцейські відділки у Тунісі, загинули 45 осіб (фоторепортаж)

17:32, 07 березня 2016
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Це вже друга сутичка з ісламістами на тунісько-лівійському кордоні за останній тиждень.

REUTERS

Група бойовиків-ісламістів у понеділок, 7 березня, напала на армійські бараки та поліцейські відділки у туніському місті Бен-Кардан, що неподалік від лівійського кордону. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 45 осіб.

Серед вбитих - 28 ісламістів, десять силовиків та семеро цивільних осіб, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Це була вже друга сутичка з ісламістами на тунісько-лівійському кордоні за останній тиждень. Скориставшись хаосом, який панує у Лівії з часів падіння режиму Муаммара Каддафі, бойовики "Ісламської держави" створили свої бази у кількох регіонах Лівії. По одному з таких таборів у місті Сабрата 19 лютого завдали авіаудару американські літаки.

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Тепер ісламісти намагаються потрапити на територію Тунісу. Щоб завадити цьому, влада країни збудувала 200-кілометровий захисний бар'єр. Після сутичнки у Бен-Кардані було перекрито пункти перетину кордону з Лівією, а також головну дорогу, що веде на північ країни. Прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід наказав міністрам оброни та внутрішніх справ вирушити у Бен-Гердан, щоб керувати операціями проти ісламістів.

Нагадаємо, що 2011-го року Туніс став першою країною "арабської весни", де масові протести призвели до зміни політичного режиму - з країни втік диктатор Зін аль-Абідін бен Алі. Відтоді, однак, країна живе на тлі підвищеної терористичної загрози. Останній значний терористичний актстався 25 листопада, коли внаслідок вибуху в автобусі загинули 12 осіб. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Увага! Фоторепортаж містить сцени смерті. Не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років.

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