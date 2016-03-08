Іран провів випробування балістичних ракет для демонстрації своїх сил

Пуск був проведений з підземних пускових установок в різних частинах країни, передає Бі-бі-сі. В офіційній заяві збройних сил говориться, що метою випробувань є демонстрація можливості країни стримати будь-яку загрозу.

Читайте такожІран планує купити у Росії зброї на $8 мільярдів - ЗМІУ січні США ввели нові санкції щодо іранських компаній і приватних осіб у відповідь на проведення випробувань балістичних ракет восени 2015 року.

Нові санкції забороняють 11 компаніям і громадянам, пов'язаним з іранською ракетною програмою, використовувати американську банківську систему.

Однак Іран наполягає, що випробування ракет не пов'язані з його ядерною програмою. "Програма з розробки балістичних ракет ніколи не була призначена для розробки засобів доставки ядерної зброї", - заявив офіційний представник іранського МЗС Хуссейн Джабер Ансарі в інтерв'ю місцевому новинному агентству ISNA.