КНДР заявила про можливість розмістити ядерні заряди на балістичних ракетах
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР зменшила в розмірах ядерні боєзаряди, щоб їх можна було розмістити на балістичних ракетах.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне новинне агентство КНДР KCNA.
«Ядерні боєголовки були стандартизовані, щоб бути придатними для установки на балістичних ракетах», — заявив північнокорейський лідер.
Як зазначає KCNA, Кім Чен Ин також додав, що «це можна назвати справжнім ядерним стримуванням».
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Також він ознайомився з термоядерними боєголовками, які використовуються у водневих бомбах.
Як повідомляв УНІАН, влада КНДР погрожує розпочати наступ на Сполучені Штати і Південну Корею після початку військових навчань в регіоні. Північнокорейські військові заявляють, що "попереджуючий ядерний удар правосуддя" буде завдано згідно із спеціальним указом командування армії країни.