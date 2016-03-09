Хакери вкрали $100 мільйонів у Бангладеш, зламавши захист Федрезерву США

16:43, 09 березня 2016
Світ
507 0

Кошти належали ЦБ Бангладеш, який зберігав частину золотовалютних резервів ФРС США.

REUTERS

Хакерам вдалося потрапити в електронну систему Федерального резервного банку Нью-Йорка (він входить у Федеральну резервну систему) і вкрали з одного з рахунків близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Yahoo News.

Кошти належали ЦБ Бангладеш, який зберігав частину золотовалютних резервів (їх загальний обсяг — майже 30 мільярдів доларів) у ФРС США.

Читайте такожВ Японії хакери викрали близько 20 тисяч файлів, пов'язаних з секретною політичною та оборонною інформацією

За інформацією обізнаного джерела, вкрадені гроші були переведені на Філіппіни та Шрі-Ланку. Центральний банк з'ясував, що кошти надійшли принаймні в три казино на Філіппінах для відмивання. Співрозмовник, близький до регулятора Бангладеш, вважає, що за операцією могли стояти хакери з КНР.

Представники Федерального резервного банку Нью-Йорка повідомили, що при проведенні транзакцій не було виявлено ознак зламу, передає Reuters. Представники організації підкреслили, що розпорядження про проведення оплати було підтверджено системою SWIFT.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter