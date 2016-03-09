Хакери вкрали $100 мільйонів у Бангладеш, зламавши захист Федрезерву США

Хакерам вдалося потрапити в електронну систему Федерального резервного банку Нью-Йорка (він входить у Федеральну резервну систему) і вкрали з одного з рахунків близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Yahoo News.

Кошти належали ЦБ Бангладеш, який зберігав частину золотовалютних резервів (їх загальний обсяг — майже 30 мільярдів доларів) у ФРС США.

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За інформацією обізнаного джерела, вкрадені гроші були переведені на Філіппіни та Шрі-Ланку. Центральний банк з'ясував, що кошти надійшли принаймні в три казино на Філіппінах для відмивання. Співрозмовник, близький до регулятора Бангладеш, вважає, що за операцією могли стояти хакери з КНР.

Представники Федерального резервного банку Нью-Йорка повідомили, що при проведенні транзакцій не було виявлено ознак зламу, передає Reuters. Представники організації підкреслили, що розпорядження про проведення оплати було підтверджено системою SWIFT.