КНДР запустила дві балістичні ракети

Про це повідомляє Reuters.

Запуск був проведений в районі міста Вонсан на західному узбережжі, звідки раніше КНДР вже проводила запуск.

Ракети були випущені в бік моря, пролетіли близько 500 кілометрів, після чого впали у воду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР зменшила ядерні боєзаряди, щоб їх можна було розмістити на балістичних ракетах.