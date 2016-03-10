КНДР запустила дві балістичні ракети
05:19, 10 березня 2016Світ
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Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Запуск був проведений в районі міста Вонсан на західному узбережжі, звідки раніше КНДР вже проводила запуск.
Ракети були випущені в бік моря, пролетіли близько 500 кілометрів, після чого впали у воду.
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Як повідомляв УНІАН, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР зменшила ядерні боєзаряди, щоб їх можна було розмістити на балістичних ракетах.
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