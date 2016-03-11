Кількість жертв повеней у бразильському Сан-Паулу досягла 18 осіб

Кількість жертв повеней у бразильському штаті Сан-Паулу досягла 18 осіб. За даними представників сил цивільної оборони, ще дев'ять місцевих жителів вважаються зниклими без вісті, повідомляє ТАСС.

Найбільш постраждалим районом став "великий Сан-Паулу" - так в Бразилії називають територію, яка включає в себе найбільший мегаполіс країни і його передмістя. Майже 25 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки. Рятувальні роботи поки не завершені, так як представники сил цивільної оборони та пожежні мають труднощі за спроби дістатися до деяких затоплених ділянок.

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Сильні зливи почалися в Сан-Паулу в четвер близько 16:30 за місцевим часом (21:30 за київським часом) і тривали до ранку. Стихія вплинула на роботу міжнародного аеропорту Сан-Паулу "Гуарульос". У п'ятницю вранці через часткове затоплення там були скасовані всі рейси. Рух приміських електричок також було призупинено.

Крім того, через повені в місті Сан-Паулу утворилися рекордні пробки. Вранці довжина ділянок доріг, рух якими був серйозно ускладнений, в сукупності склала 177 км.