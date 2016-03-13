У Венесуелі оголосили канікули для економії електроенергії - ЗМІ

09:54, 13 березня 2016
Світ
394 0

Президент Венесуели переконаний, що економія електроенергії складе до 40%.

REUTERS

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у країні тижневі канікули заради економії електрики, передає Slon.ru з посиланням на El Universal.

"Канікули діятимуть як для працівників, так і для учнів. Вони триватимуть з 20 по 27 березня – впродовж святого тижня напередодні Великодня. Традиційно святий тиждень в Латинській Америці вважається напівофіційними вихідними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з середини січня в країні діє надзвичайний економічний стан, заради економії вже скоротили робочий день для державних службовців. Крім того, влада зобов'язала скоротити робочий час великих торгових центрів.

У березні опозиція, яка контролює парламент, почала кампанію з усунення президента: планується провести референдум про його відставку.

Читайте такожВенесуела терміново закупає зерно через гострий дефіцит хліба в країні

Раніше падіння цін на нафту вже призвело до скорочення зарплат чиновників, пільгових поставок нафти дружнім країнам та зменшенню частки бюджету, спрямованої на військові витрати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter