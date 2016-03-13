У Венесуелі оголосили канікули для економії електроенергії - ЗМІ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у країні тижневі канікули заради економії електрики, передає Slon.ru з посиланням на El Universal.

"Канікули діятимуть як для працівників, так і для учнів. Вони триватимуть з 20 по 27 березня – впродовж святого тижня напередодні Великодня. Традиційно святий тиждень в Латинській Америці вважається напівофіційними вихідними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з середини січня в країні діє надзвичайний економічний стан, заради економії вже скоротили робочий день для державних службовців. Крім того, влада зобов'язала скоротити робочий час великих торгових центрів.

У березні опозиція, яка контролює парламент, почала кампанію з усунення президента: планується провести референдум про його відставку.

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Раніше падіння цін на нафту вже призвело до скорочення зарплат чиновників, пільгових поставок нафти дружнім країнам та зменшенню частки бюджету, спрямованої на військові витрати.