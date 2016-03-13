У Пакистані через обвал загинуло семеро гірників, ще двоє зникли без вісті

Щонайменше семеро гірників загинуло у вугільній шахті на північному заході Пакистану, передає Радіо Свобода.

Ще двоє гірників вважаються зниклими без вісті після того, як сильний дощ спричинив обвал на вугільній шахті в районі Оракзай неподалік від афганського кордону.

За даними влади, 26 шахтарів було врятовано, але зусилля рятувальників гальмує злива, що не вщухає.

У пакистанській армії заявили, що понад 100 військовослужбовців з армії та воєнізованого Прикордонного корпусу допомагали працювати важкій техніці на місці трагедії та надавали медичну допомогу.

Пакистанські шахти відомі недостатніми стандартами безпеки та поганою вентиляцією.

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Щонайменше 43 робітників загинуло в березні 2011 року, коли вибухи спричинили обвал на вугільній шахті в південно-західній провінції Белуджистан, яка багата на газ, нафту та інші родовища корисних копалин.