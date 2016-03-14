ЗМІ: в Туреччині затримано 4 підозрюваних в причетності до вибуху
16:03, 14 березня 2016Світ
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Поліція Туреччини затримала чотирьох осіб на південному сході країни за підозрою в зв'язках з організаторами вибуху в Анкарі.
REUTERS
Як повідомляє державне агентство Anadolu, затримання були проведені в місті Шанлиурфа, яке знаходиться на кордоні з Сирією. Раніше поліція Туреччини встановила, що автомобіль, який вибухнув, був придбаний у цьому місті.
Повідомляється, що всі затримані будуть доставлені в Анкару.
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Як повідомляв УНІАН, у неділю ввечері начинений вибухівкою автомобіль вибухнув неподалік від парку Гювен, на перетині двох головних транспортних артерій столиці Туреччини. В результаті загинули 37 людей.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
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