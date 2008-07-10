У 2008 році Росія експортує озброєнь на $6 млрд
09:24, 10 липня 2008Світ
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Завдання поставив глава держави
Росія поставить у 2008 році за кордон озброєнь і військової техніки більш ніж на $6,1 млрд, повідомив заступник генерального директора Рособоронекспорта Ігор Севастьянов журналістам в Нижньому Тагілі.
«Таке завдання поставлене нам главою держави, ми постараємося перевиконати цей план об`єму постачань озброєнь і військової техніки за кордон», - підкреслив він.
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