Командувач армією США в Європі: вихід Британії з Євросоюзу ослабить Альянс

"Все, що ослаблює ефективність Альянсу, впливає на нас, і якщо ЄС почне розпадатися, це неминуче стане ударом і для НАТО", - заявив командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю Бі-бі-сі.

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У лютому генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс хотів би, щоб Великобританія залишилася в складі Євросоюзу.

За словами генерала Бена Ходжеса, дії Росії загострили міграційну кризу, внаслідок чого десятки тисяч людей змушені були тікати в Європу. Бен Ходжес зазначив, що агресія Росії в Україні і вторгнення в Сирію стали загрозою для європейської безпеки.

Раніше американський генерал Філіп Брідлав, що покидає пост головнокомандуючого силами НАТО в Європі, також звинуватив Росію в тому, що вона цілеспрямовано допомагає сирійському уряду у створенні кризи з мігрантами, яку використовує як зброю проти Європи.

Референдум про членство Великобританії в Євросоюзі намічений на 23 червня.