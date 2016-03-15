У ЄС відреагували на початок виведення путінських військ із Сирії (відео)

Про це заявила офіційний представник верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федерики Могеріні Кетрін Рей, коментуючи рішення Путіна вивести війська із Сирії.

Відповідний відеозапис з її коментарем розміщено в Twitter ЄК.

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"Відновлення сирійських переговорів (у Женеві - Ред.) є позитивним кроком. Будь-який крок, який сприяє деескалації насильства в Сирії, є дуже важливим і може зміцнити зусилля ООН в пошуку політичного рішення", - йдеться в повідомленні.

.@CatherineEUspox: The resumption of intra-Syrian talks on 14 March in Geneva is a positive step. Watch ➡️ https://t.co/L1gSRde3bh — European Commission (@EU_Commission) March 15, 2016

Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил з Сирії 15 березня.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.