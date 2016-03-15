У ЄС відреагували на початок виведення путінських військ із Сирії (відео)
Будь-які заходи, які можуть знизити напруженість в Сирії, важливі.
Про це заявила офіційний представник верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федерики Могеріні Кетрін Рей, коментуючи рішення Путіна вивести війська із Сирії.
Відповідний відеозапис з її коментарем розміщено в Twitter ЄК.
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"Відновлення сирійських переговорів (у Женеві - Ред.) є позитивним кроком. Будь-який крок, який сприяє деескалації насильства в Сирії, є дуже важливим і може зміцнити зусилля ООН в пошуку політичного рішення", - йдеться в повідомленні.
.@CatherineEUspox: The resumption of intra-Syrian talks on 14 March in Geneva is a positive step. Watch ➡️ https://t.co/L1gSRde3bh— European Commission (@EU_Commission) March 15, 2016
Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил з Сирії 15 березня.
Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.