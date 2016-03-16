Голова МЗС Британії закликав не хвалити Путіна за виведення військ із Сирії

Про це пише Bloomberg.

За його словами, це все одно, що «хвалити чоловіка, який перестав бити свою дружину».

«Хтось приходить в іншу країну, починає бомбити мирних жителів, знищувати лікарні та школи. Якщо, а це залишається великим питанням, вони вирішили через п'ять місяців, що зробили достатньо, давайте не будемо їх занадто розхвалювати. Це трохи схоже на: «Він перестав бити свою дружину?», - сказав Хаммонд, виступаючи у вівторок в Палаті громад в Лондоні.

Читайте такожУ США побоюються, що після виведення військ із Сирії Росія принесе в Україну "криваву весну"

«Факт того, що вони там [в Сирії], є - це те, проти чого ми повинні в першу чергу протестувати. Ми, звичайно, не повинні хвалити їх за те, що вони просто йдуть з цієї протизаконної діяльності», - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.