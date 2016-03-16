Обама назвав передвиборчу президентську кампанію "порочною" та "вульгарною"

Поточна виборча кампанія, за його словами, не відображає настрої у США, тоді як "порочна" атмосфера "підриває нашу демократію, наше суспільство та нашу економіку", передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Ми чули риторику, що є вульгарною та розколює суспільство, яка спрямована проти жінок та меншин, проти американців, які виглядають інакше, моляться інакше чи голосують інакше", - ці слова Обами під час ланчу з лідерами обох партій у Конгресі викликали овації.

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Президент США вважає, що агресивна риторика провокує насильство. Неназваний ним Трамп раніше закликав своїх прихильників фізично протидіяти протестувальникам проти нього, проте свій вплив на спалах насильства відкидає.

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