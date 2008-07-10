Лукашенко вигнав голів своєї Адміністрації та СБ через вибух?

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО своїми указами звільнив Віктора ШЕЙМАНА з посади Державного секретаря Ради безпеки Республіки Білорусь, а також Геннадія НЕВИГЛАСА – від посади Голови Адміністрації Президента.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави Білоруської держави.

В указах наголошується, що В.ШЕЙМАН і Г.НЕВИГЛАС звільнені з посад «у зв`язку з переведенням на іншу роботу».

Водночас, білоруські експерти вважають, що обидва звільнення пов`язані з вибухом, який стався в центрі Мінська під час концерту, присвяченого святкуванню Дня Незалежності Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, вибуховий пристрій, начинений болтами і гайками, спрацював у центрі Мінська в ніч на 4 липня. Вибух стався поблизу стели «Мінськ – місто-герой» під час гала-концерту на честь Дня незалежності Білорусі за 100 м від трибуни, на якій перебував і глава держави О.ЛУКАШЕНКО.

У результаті вибуху постраждали близько 50 осіб, зокрема двоє українців. За фактом інциденту МВС Білорусі порушило кримінальну справу за статтею «хуліганство».