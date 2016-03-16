США відправляють в Європу все більше військової техніки

США відправляють в Європу більше інженерної, комунікаційної та артилерійської техніки, передає DT.ua з посиланням на Defense News.

Дана техніка буде використовуватися американськими військами, які знаходяться в Європі на ротаційній основі перед лицем російської військової агресії.

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Наголошується, що кількість військової техніки США в Європі зросла: тепер її кількості достатньо для комплектації бригади. Підкреслюється, що це "найкраще і найсучасніше обладнання".

Раніше стало відомо, що США в травні перекинуть шість винищувачів F-15 у Фінляндію для участі у військових навчаннях, які пройдуть в 100 милях (близько 160 км від кордону з Росією. 14 січня в Естонію прибула партія військової техніки США. Повідомляється, що техніка у кількості 40 бойових одиниць розмістилася у військовому містечку в Тапа (Tapa), а особовий склад прибув з Німеччини трохи пізніше.