Російські військові висловили відкрите невдоволення постійними відрядженнями на Донбас - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"У зв’язку з оприлюдненням в українських та російських ЗМІ реальних прізвищ кадрових офіцерів ЗС РФ, які беруть безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України, а також інформації про наміри України притягнути їх до відповідальності за скоєння військових злочинів, 15 березня офіцери 74 окремої мотострілецької бригади (Юрга, Кемеровська область) 41 армії Центрального військового округу ЗС РФ виявили відкрите невдоволення постійними відрядженнями до Донбасу. На офіцерських зборах було відкрито зазначено, що такі дії воєнно-політичного керівництва Росії суперечать як міжнародному, так і національному законодавству, де передбачена кримінальна відповідальність для тих хто віддає і виконує незаконні (злочинні) накази", - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що на Донбасі залишаються близько 6 тис. кадрових російських військових.