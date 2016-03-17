Обама виступить з історичним зверненням до кубинського народу

Про це повідомили в Білому домі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами представників президентської адміністрації, у вівторок, в останній день своєї поїздки, Обама виголосить промову про складну історію відносин між двома країнами.

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Після запланованих зустрічей президент Обама і його кубинський колега Рауль Кастро виступлять разом перед журналістами, хоча точний формат виступу поки не відомий.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама відвідають Кубу 21-22 березня. Обама стане першим за майже 90 років чинним президентом США, який відвідає Кубу.