Обама виступить з історичним зверненням до кубинського народу
03:46, 17 березня 2016Світ
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Президент США Барак Обама виступить з історичним зверненням до кубинського народу в ході свого візиту на острів наступного тижня.
REUTERS
Про це повідомили в Білому домі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами представників президентської адміністрації, у вівторок, в останній день своєї поїздки, Обама виголосить промову про складну історію відносин між двома країнами.
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Після запланованих зустрічей президент Обама і його кубинський колега Рауль Кастро виступлять разом перед журналістами, хоча точний формат виступу поки не відомий.
Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама відвідають Кубу 21-22 березня. Обама стане першим за майже 90 років чинним президентом США, який відвідає Кубу.
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