Туреччина виступила проти проголошення курдами федерації на півночі Сирії - Reuters
15:49, 17 березня 2016Світ
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Туреччина виступила проти одностороннього проголошення федерації на контрольованих курдами території на півночі Сирії.
Туреччина виступила проти проголошення федерації в Сирії / flickr.com/photos/nicokaiser
Офіційний представник МЗС Туреччини заявив, що Анкара підтримує національну єдність Сирії і "односторонні кроки, такі як оголосити федерацію, не можуть бути правомірними", повідомляє Reuters.
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Турецький чиновник заявив, що форма правління та адміністративний лад Сирії будуть вирішуватися "всіма верствами сирійського народу з новою конституцією".
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 17 березня, сирійські курди оголосили про створення федеративного регіону на півночі Сирії.
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