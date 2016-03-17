Туреччина виступила проти проголошення курдами федерації на півночі Сирії - Reuters

Офіційний представник МЗС Туреччини заявив, що Анкара підтримує національну єдність Сирії і "односторонні кроки, такі як оголосити федерацію, не можуть бути правомірними", повідомляє Reuters.

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Турецький чиновник заявив, що форма правління та адміністративний лад Сирії будуть вирішуватися "всіма верствами сирійського народу з новою конституцією".

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 17 березня, сирійські курди оголосили про створення федеративного регіону на півночі Сирії.