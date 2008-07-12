Польща розмістить у себе ПРО в обмін на ракети Patriot

Польща готова розмістити на своїй території елементи системи протиракетної оборони, запропоновані США, але просить поставити їй установки ракет Patriot для модернізації системи ППО країни, повідомив міністр оборони Польщі.

Вашингтон планує розмістити на території Польщі 10 ракет-перехоплювачів у рамках розгортання системи ПРО в Європі для захисту від можливих атак з боку так званих "країн-ізгоїв", передає «Рейтер». Проте Варшава хоче в обмін отримати серйозні інвестиції для модернізації своєї системи протиповітряної оборони.

Минулого тижня прем`єр-міністр країни Дональд ТУСК відхилив пропозицію США, згідно з якою батарею Patriot нададуть польській стороні всього на один рік, проте переговори обох сторін тривають.

"Ми хочемо, щоб батарея Patriot була розміщена на нашій території на постійній основі", - сказав міністр оборони країни Богдан КЛІХ в інтерв`ю газеті Dziennik. "Питання про Patriot є основною умовою (для угоди щодо ПРО). Ми як і раніше чекаємо результатів переговорів зі США з питання модернізації наших озброєних сил", - додав він.

Ракетна система Patriot володіє дальнім радіусом дії та здатна вражати цілі, у тому числі тактичні, балістичні ракети, літаки і крилаті ракети на великій висоті за будь-яких погодних умов.

Б.КЛІХ знову висловив думку польської влади про те, що розміщення на території країни елементів американської ПРО робить Польщу можливим об`єктом атаки, і тому Варшава хоче отримати від Вашингтона гарантії безпеки.

Слова Б.КЛІХА пролунали після того, як Іран провів серію випробувань ракет у Персидській затоці, внаслідок чого США заявили про готовність захистити своїх союзників. Вашингтон підозрює Тегеран у таємному розробленні ядерної зброї, але Іран стверджує, що його атомна програма має суто мирний характер.

Держсекретар США Кондоліза РАЙС у четвер повідомила, що система ПРО захистить Європу та США від будь-якої атаки Ірану.

На цьому тижні Чехія погодилася розмістити в себе на території ще один елемент ПРО – радіолокаційну станцію, що викликало роздратування у Москви, яка вважає, що вся система може бути спрямована проти Росії, зазначає «Рейтер». У відповідь на рішення Чехії Росія пообіцяла переспрямувати свої ракети на Чехію та Польщу в разі, якщо розміщення системи ПРО відбудеться за планом.