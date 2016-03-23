Обама закликав світ об'єднатися проти тероризму

Про це заявив президент США Барак Обама, виступаючи на спільній з президентом Аргентини прес-конференції, передає Бі-бі-сі. Барак Обама підкреслив, що США будуть продовжувати боротьбу з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" до повного його знищення.

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"Світ повинен об'єднатися проти тероризму. Ми можемо і повинні перемогти тих, хто являє собою загрозу не тільки для нашого народу, але для всіх людей у світі", - сказав президент США.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Бельгії 22 березня сталися три вибухи: два в аеропорту і один в метро. В результаті загинула 31 людина, ще 300 отримали поранення. Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".