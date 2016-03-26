В Ірані розбився медичний гелікоптер, загинули 10 людей
01:51, 26 березня 2016Світ
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У південній іранській провінції Фарс розбився медичний гелікоптер, в результаті аварії загинули 10 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.
"Шість членів екіпажу, один медичний працівник і троє постраждалих пацієнтів загинули в результаті інциденту, який стався о 20.30 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що це був один з двох гелікоптерів, які виконували додаткові завдання в провінції. Причина аварії повітряного судна не називається.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Псковській області Росії розбився гелікоптер Мі-8, четверо військовослужбовців загинуло. В якості основної версії аварії розглядається технічна несправність вертольота.
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