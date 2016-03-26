Миротворців ООН в ЦАР звинуватили в нових сексуальних злочинах

Мова йде про випадки насильства в регіоні Кемо в період з 2014 по 2015 рік. ООН обіцяє провести розслідування, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це вже не перший випадок подібних звинувачень щодо миротворців ООН.

Раніше надходили повідомлення про згвалтування та сексуальну експлуатацію місцевих жителів ЦАР службовцями миротворчих місій.

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У звіті генерального секретаря ООН Пан Гі Муна йдеться, що в 2015 році проти миротворців було висунуто 69 звинувачень у сексуальному насильстві, і третина цих звинувачень стосується місії в Центральноафриканській республіці.

Два тижні тому Рада Безпеки ООН прийняв резолюцію, що дозволяє відкликати з країни весь миротворчий підрозділ у разі звинувачення окремих військовослужбовців у сексуальних злочинах. Також було прийнято рішення створити базу ДНК всіх службовців миротворчих сил.