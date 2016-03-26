Міністр юстиції Німеччини: країна давно є потенційною ціллю для терористів

Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас заявив, що країна вже тривалий час є потенційною ціллю для терористичних атак, не варто виключати можливості такого сценарію.

"Німеччина давно є потенційною ціллю для атак. Ми не можемо розраховувати на те, що міжнародний тероризм обійде Німеччину стороною. Ніхто не може гарантувати абсолютну безпеку у демократії", — повідомив Маас в інтерв'ю Saarbruecker Zeitung, передає РИА Новости.

Міністр додав, що сили безпеки країни роблять все можливе, щоб запобігти негативному розвитку подій.

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За словами Мааса, незважаючи на серйозну ситуацію, причин для паніки немає. Більш того, не можна піддаватися страху, щоб не дати терористам відчути, що вони досягли своєї мети.

"Жоден терорист не може загрожувати нашому вільному суспільству, тільки ми самі. Ми не повинні дозволити собі зруйнувати наш стиль життя", — додав він.