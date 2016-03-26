ЗМІ: Росіяни, затримані в Чорногорії за порушення режиму перебування, будуть вислані з країни
19:39, 26 березня 2016Світ
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Група російських громадян, затриманих в Чорногорії за порушення режиму перебування в країні, найближчим часом буде вислана.
Росіяни були затримані напередодні в готелях / flickr.com/photos/nothingpersonal
Про це повідомляє ТАСС, цитуючи МЗС РФ.
Як повідомляв чорногорський телеканал RTCG, раніше в Чорногорії були затримані 55 громадян Росії "за підозрою в причетності до міжнародної організованої злочинності".
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Росіяни були затримані напередодні в готелях "Рамада" в Подгориці і "Перянік" в Даніловграді та доставлені в поліцію.
"У даний час дії поліції в цій фазі мають превентивний характер і проводяться для з'ясування інформації", - повідомляв телеканал.
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