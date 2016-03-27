У Туркменії почалася раптова перевірка боєготовності військ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Туркменське телебачення.

Згідно з наказом, було розгорнуто військовий штаб, в стан бойової готовності були приведені військові частини Сухопутних військ, Військово-повітряних сил, військ ППО і Військово-морських сил. Перед військовим керівництвом країни було поставлено завдання провести показові тактичні навчання з бойовими стрільбами.

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У перевірці беруть участь наявні у Туркменістану літаки, вертольоти, літаки, бойові кораблі і кораблі забезпечення. Ракетно-артилерійське озброєння, військова та спеціальна техніка, яка знаходиться на тривалому зберіганні, була расконсервирована і також задіяна у перевірці.

Головна мета раптової перевірки – відпрацювати спільні дії всіх родів військ і отримати навички бойової стрільби. У повідомленні телебачення зазначається, частини національної армії почали здійснювати марш в навчальні центри.

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Як відзначають експерти, головна військова загроза для Туркменістану, як і для всіх країн Центральноазіатського регіону, виходить від терористичних угруповань. У зв'язку з цим в ході військово-тактичних навчань в Туркменії відпрацьовуються сценарії відбиття нападу терористичних бандгруп і знищення, а також звільнення заручників, захоплених терористами.