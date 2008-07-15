У Греції стався землетрус в 6,3 бала

У Греції поблизу острова Родос стався землетрус. Афінський Геодінамічний інститут зафіксував його о 6.26 за місцевим часом - з магнітудою приблизно 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Як передає NEWSru, епіцентр знаходився неподалік острова Родос, на південному сході Егейського моря, за 275 миль на південь від Афін. Землетрус також відчувався на півострові Пелопоннес, на острові Кіпр, і на турецьких островах в Егейському морі.

Грецькі ЗМІ повідомили, що загинула 56-річна жінка. Вона посковзнулася і впала, коли поспіхом вибігала зі свого будинку.

Представники місцевих властей Греції повідомляють, що землетрус справді був сильним, але ніяких даних про серйозні руйнування поки що не надходило. Проте жителі і туристи в паніці залишали будинки і готелі. Рятувальні служби підняті по тривозі.